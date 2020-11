Corriere Fiorentino: Iachini, anche vincere potrebbe non bastare

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini, anche vincere sabato contro il Parma potrebbe non bastare”. A pagina 14 l’apertura è per: “Allenatore a scadenza”. Sommario: “Faccia a faccia al centro sportivo tra Iachini, Pradè e Joe Barone. Contro il Parma la vittoria potrebbe non bastare: il club chiede un’inversione di rotta nel gioco. Idea Prandelli per arrivare a giugno”. A pagina 15 c’è: “Beldì sta con Commisso: “MI fido di questi dirigenti. La squadra ha qualità, ci sono troppe polemiche”. E anche: “Formigli vuole la svolta: “Quanto caos in campo, usiamo i soli di Chiesa per un grande allenatore”.

