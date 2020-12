Corriere Fiorentino: Il caso della maglia della Fiorentina con Super Mario Bros

Il Corriere Fiorentino di oggi dedica ampio spazio per quanto riguarda la Fiorentina, ad un articolo intitolato: “Slow slow slow”. Ovvero: “Nel 2020 la Fiorentina ha totalizzato 46 punti: un anno in chiaroscuro sia sul campo che fuori, nonostante i 62 milioni spesi sul mercato. L’incognita dello stadio e le perdite per il Covid”. A pagina 11 invece leggiamo: “Il caso della maglia con Super Mario Bros“. Una tenuta da gioco rara della squadra viola che un collezionista si è aggiudicato per 500 euro.

