Si parla di Fiorentina, ma anche di stadio nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. A pagina 9 si legge: “Franchi, gli archistar: ‘Da migliorare, non da abbattere'”. A pagina 14 focus su Milenkovic: “Il difensore bomber che non molla mai e guida lo spogliatoio”. In basso approfondimento su Bonaventura: “Il jolly di Prandelli, a caccia di un posto per l’Europeo“.

0 0 vote Article Rating