Corriere Fiorentino: Il patto del Franchi

Sul Corriere Fiorentino di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina leggiamo: “Il patto del Franchi”. Sommario: “Allenamento a porte aperte, in 8 mila a incitare i viola. Cori per Italiano: “Vincenzo portaci in Europa”. Applausi all’uomo spogliatoio Rosati e a Torreira“.

A pagina 11 è presente un’intervista: “Dopo Jacobs, ho rilanciato Castro Ora sa gestire meglio le sue risorse”. Ovvero: “Romanazzi, la mental coach dell’olimpionico dei 11 è il segreto del numero 10″. Di spalla infine: “La grinta di Igor: “Il mister mi ha cambiato la vita”.