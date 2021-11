Corriere Fiorentino: Il punto di forza della Fiorentina

Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura per quanto riguarda la Fiorentina è per: “Palla al centrocampo”. Sommario: “La Fiorentina è la squadra con il possesso più alto in Serie A e una precisione di passaggi inferiore solo a quella del Napoli. Un punto di forza in vista della Juventus“.

In taglio basso invece c’è: “Negli ultimi cinquant’anni viola avanti alla Vecchia Signora soltanto quattro volte”. Sottotitolo: “Sabato la sfida allo Stadium con una classifica insolita. L’ultima volta con Sousa“.