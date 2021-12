Si parla anche della Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Zero pareggi. Il record europeo della Fiorentina: o vittoria o niente”.

A pagina 15 si legge: “O vittoria o niente”. Sommario: “La Fiorentina è l’unica squadra nei 5 maggiori tornei europei a non aver ancora pareggiato”.

In taglio basso: “Per Pulgar contusione alla caviglia, torna nel 2022”. Sommario: “Mercato, la cessione di Amrabat in stand-by. Frenata su Borja Mayoral, fatta per Ikonè”.