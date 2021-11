Corriere Fiorentino: Il ritorno di Dragowski

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina a pagina 15: “Il ritorno del Drago”. Sommario: “Dopo il lungo stop per l’infortunio alla coscia, il portiere polacco col Milan sarà in campo. Ma per lui, come per Vlahovic, c’è anche la partita del rinnovo ogni giorno sempre più difficile”.

In taglio basso: “Per Alvarez si fa dura, tanta concorrenza. Ma Nico ci prova: ‘Vogliamo convincerlo’”. Sommario: “L’attaccante argentino è la prima scelta di Burdisso. L’esterno viola: ‘E’ fortissimo’”.