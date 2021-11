C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Intrigo Vlahovic. Conte vuole Dusan al Tottenham”. A pagina 14 si legge: “Intrigo Vlahovic. Conte, nuovo allenatore degli Spurs, avrebbe chiesto subito Dusan”. Sommario: “Sabato c’è la Juventus, uno dei club più vicini all’acquisto del serbo. Ma attenti al Tottenham”. In taglio basse spazio alle parole di Burdisso: ‘Non so quanto riusciremo a tenere Nico e Quarta’”. Sommario: “L’intervista di Burdisso allarma i tifosi: ‘Ma Alvarez può essere già pronto per la Serie A’”.