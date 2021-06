Corriere Fiorentino: Italiano tutto gioco e velocità

Sul Corriere Fiorentino di oggi, a pagina 11, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Italiano, tutto gioco e velocità”. Sottotitolo: “Costruzione dal basso, possesso e spinta sulle fasce. Ecco come l’allenatore fa giocare le sue squadre”. E ancora: “Contatti continui con lo Spezia che sta cercando un sostituto”. In taglio basso: “E’ ufficiale, per Gonzalez contratto di cinque anni”. Sottotitolo: “Le visite e poi la firma dell’argentino. Ora le cessioni: per Dragowski richieste dalla Spagna”.