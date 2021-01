Corriere Fiorentino: La debacle cambia i piani. Vertice di mercato, summit immediato

In prima pagina sul Corriere Fiorentino in edicola stamani, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Umiliati 6 volte”. Sommario: “A Napoli arriva una delle sconfitte più pesanti della storia viola. Prandelli schiera una squadra sbilanciata, poi chiede scusa: “Ora zitti e lavorare”. Vertice di mercato. Pradè: “Io primo in discussione”. A pagina 2 sulla partita di ieri: “Cappotto da incubo”. A pagina 3 l’analisi dopo la disfatta: “Mai la stessa formazione, il calvario di una squadra che un senso non ce l’ha”. A pagina 4 invece c’è: “Torna l’urgenza degli acquisti. E intanto Conti passa al Parma“. Sottotitolo: “La debacle cambia di nuovo i piani: summit immediato. Pradè: “Io in discussione”.

