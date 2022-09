In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo: “Paradossi d’attacco”. A pagina 11: “I Viola sono i migliori in Serie A per pericolosità, eppure mancano i gol”.

Un estratto: “Sono solamente 7 i gol fatti nelle prime sette giornate dalla Fiorentina, con il club viola che ha solo il decimo attacco della Serie A. Meglio di lei Napoli, Udinese, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Salernitana, Juventus e Roma. Ma non è finita qui…”