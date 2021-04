Corriere Fiorentino: La Fiorentina e il voto con la Juventus

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo sulle vicende viola: “Fiorentina a Verona con il fiato sospeso”. A pagina 12 leggiamo praticamente lo stesso titolo sul match di stasera: “Col fiato sospeso”. Sommario: “La Fiorentina a Verona cerca punti per la salvezza Amrabat torna titolare davanti al suo ex allenatore che in estate avrebbe dovuto seguirlo a Firenze”. Presente anche un’intervista a Fascetti che dice: “Cagliari e Torino ci credono di più Viola e Benevento rischiano grosso”. Sottotitolo: “Fascetti, esperto di volate finali e promozioni: Ora contano solo i nervi”. Di spalla invece a pagina 13 troviamo il commento: “La Superlega e il voto con la Juve” dove si parla del silenzio viola su questa vicenda.