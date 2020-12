Corriere Fiorentino: La Fiorentina punta sul Granducato di Toscana

Sul Corriere Fiorentino di oggi in apertura a pagina 11 c’è sulla Fiorentina: “Confusi e infelici”. Sommario: “La crisi viola Ribery in estate potrebbe partire. Niente rinnovo per Milenkovic“. E ancora: “Prandelli si è ritrovato una squadra delusa per il mancato rilancio delle ambizioni”. In taglio basso: “E la cantera Viola punta sul Granducato di Toscana”. Ovvero: “Ecco come si riorganizzerà il settore giovanile, investendo sulle scuole calcio della regione”.

