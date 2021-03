Corriere Fiorentino: La schiena non ferma Amrabat

Sul Corriere Fiorentino leggiamo a pagina 12 sulla Fiorentina: “La schiena non ferma Amrabat”. Sottotitolo: “Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori in campionato, il centrocampista marocchino ha risposto alla convocazione della Nazionale”. Presente un trafiletto: “Eysseric attacca Ibra sui social poi si scusa”. In taglio basso infine troviamo: “Prandelli, un giorno di riposo per smaltire la tensione”. Sottotitolo: “La fuga dal Franchi domenica sera, le scelte arbitrali non condivise, la lunga corsa salvezza”.