A pagina 10 del Corriere Fiorentino di oggi, sulla Fiorentina leggiamo un articolo dal titolo: “La sfida di Jovic”. Sottotitolo: “Il babbo del serbo rivela: “Fiorentina la mossa giusta per capire chi ha ragione”. La punta attesa già domani. Ieri incontro per Dodò per il sì ballano 1,5 milioni”.

A pagina 11 invece c’è: “Mandragora: “Mi sento importante. Sono a Firenze per mettere radici”. E ancora: “L’ex granata avrà il 38: “Entro in punta di piedi”. Quattro positivi in squadra”.