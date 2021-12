Corriere Fiorentino: La videochiamata di Commisso sotto la curva

In prima pagina, sul Corriere Fiorentino leggiamo questo titolo: “Quinto potere”. Sottotitolo: “A Bologna la Fiorentina ritrova i tre punti in trasferta dopo 2 mesi. I viola a ridosso delle prime quattro. Commisso: “Gara splendida”. Di spalla un editoriale da titolo: “Quello zero che vale tanto”.

A pagina 2 grande spazio per: “Un pranzo d’Europa”. Sottotitolo: “I viola ritrovano la vittoria in trasferta e salgono al quinto posto. Videochiamata di Commisso sotto la curva: “Gara splendida. Mentre a pagina 3 c’è: “Dusan-Nico coppia d’assi. Gol, assist e spettacolo. “Divertente giocare così”.