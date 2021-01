Corriere Fiorentino: L’attesa di Pulgar, il rigorista con la valigia in mano

Nella prima pagina del Corriere Fiorentino campeggia il titolo: “Ecco Malcuit“. Sommario: “Oggi le visite mediche per il terzino francese in prestito dal Napoli “. A pagina 26 si parla ancora di Malcuit: “Curre curre gualio’“. Sottotitolo: “Il laterale francese Malcuit arriva in prestito dal Napoli: oggi le visite mediche e firma. Vlahovic sul suo rinnovo: Perché no?”. In taglio basso spazio alle uscite: “L’attesa di Pulgar, il rigorista con la valigia in mano”. Nel sommario: “Il cileno non rientra nei piani di Prandelli. Stesso destino per Callejon, riserva extra lusso”.

