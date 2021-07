Corriere Fiorentino: Le ali nel mirino

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: “Ali nel mirino”. A pagina 10 grande spazio viene dato a “L’incognita terzini”. Ovvero: “Con Italiano gli esterni di difesa sono decisivi, ma Lirola vuole restare a Marsiglia e l’infortunio di Spinazzola potrebbe portare la Roma a fare un’offerta per Biraghi“. In taglio alto: “Barone risponde a Gattuso “Mendes è soltanto un amico? Mi viene da ridere”.