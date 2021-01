Corriere Fiorentino: Le armi di Prandelli per il rilancio della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Strana coppia, Callejon e Quarta le armi di Prandelli per il rilancio viola”. La pagina 11 è dedicata a: “Segnali per Prandelli“. In taglio alto si parte con l’esterno ex Napoli: “Callejon, un assist al bacio e tocchi di fantasia”. In taglio basso invece focus sul difensore arrivato dall’Argentina: “Martinez Quarta, l’arte del recupero. Così in difesa c’è un muro in più”.

