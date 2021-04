Corriere Fiorentino: Le condizioni di Ribery

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina a pagina 10: “Le condizioni di Ribery“. Sommario: “I dubbi del francese, che però potrebbe rimanere a patto che siano stabiliti obiettivi sportivi chiari”. In taglio basso si legge: “Gattuso e gli altri: casting aperto per l’allenatore”. Sottotitolo: “L’attuale mister del Napoli sarebbe la prima scelta del club. Dietro di lui De Zerbi e Italiano“. A pagina 11: “La forza di Danila, operata al cuore e di nuovo in campo”. Sottotitolo: “Zazzera torna ad allenarsi con la Fiorentina“.