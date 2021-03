Corriere Fiorentino: Le urla, il cartellino, lo stress. Prandelli ci mette l’anima

In prima pagina sul Corriere Fiorentino c’è questo titolo sulla partita della Fiorentina: “Non basta Ribery“. Sottotitolo: “Cinque gol, emozioni e polemiche: alla fine la spunta il Milan 2-3. Prandelli non va in TV: “Troppa tensione”. Arbitro sotto accusa. A pagina 2 leggiamo: “Diavolo di rimonta”. A pagina 3 invece c’è: “Le urla, il cartellino, lo stress. Prandelli ci mette l’anima e a fine gara lascia lo stadio”. Sottotitolo: “Il tecnico diserta le tv e la sala stampa”. A pagina 4 troviamo: “Primo gol di Ribery al Franchi e per esultare inventa un balletto”.