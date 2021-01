Corriere Fiorentino: Mazzata finale

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo: “Fiorentina, beffa supplementare”. A pagina 10 sul match di ieri contro l’Inter: “Mazzata finale“. Sottotitolo: “Fiorentina eliminata dalla Coppa Italia con un gol (contestato) di Lukaku ad un minuto dai calci di rigore”. In taglio basso le pagelle: “Amrabat è ovunque, Castrovilli danza, Venuti è irriverente”. Di spalla invece il commento: “Ora vale la pena insistere”. A pagina 11: “Il ritorno di Commisso: “Mi mancava lo stadio, peccato per i tifosi”.

