Non c’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. All’interno del quotidiano, a pagina 10, si legge: “’Io resterei’. Ribery da Monaco: ‘Mi piacerebbe continuare per un altro anno o due’. In taglio basso l’intervista a Mirabelli. ‘Gattuso ha il miglior staff della Serie A. La Fiorentina può puntare subito in alto”.