Corriere Fiorentino: Ombre tedesche su Vlahovic e Dragowski

A pagina 4 del Corriere Fiorentino di oggi troviamo due articoli dedicati alla Fiorentina. Apertura in grande per: “Ribery ora vorrebbe restare, ma si tratta su ingaggio e ruolo”. Sottotitolo: “Il club pensa ad uno stipendio più basso e a una squadra non costruita solo su di lui”. In taglio basso ancora mercato: “Ombre tedesche, su Drago e Vlahovic c’è il Borussia”. Sottotitolo: “Pradè vuole mettersi al riparo con i rinnovi di contratto. Milenkovic verso la Premier League”.