Corriere Fiorentino: Ristic e i colloqui con la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo dedicato alla Fiorentina: “Vlahovic non vuole partire a gennaio”. Sottotitolo: “L’agente del bomber serbo ha ribadito a Barone che fino a giugno rimane in viola”.

A pagina 10 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Fino a giugno”. Sottotitolo: “Il procuratore di Vlahovic ha ribadito a Barone la volontà di non accettare offerte per gennaio”. Sommario: “Almeno due gli incontri tra Ristic e la Fiorentina: nessun accordo”. In taglio basso: “E ora Dusan mette nel mirino il record di Ronaldo“. A pagina 11 invece c’è: “I 50 anni di Toldo l’eroe di Rotterdam con il cuore viola”.