Corriere Fiorentino: Subito la prova spogliatoio per Iachini

Nella prima pagina del Corriere Fiorentino, in taglio alto, si parla anche di Fiorentina: “Corsa salvezza, per Iachini subito la prova spogliatoio con tanti scontenti”. A pagina 10 si legge: “La prova spogliatoio”. Sottotitolo: “Tanti like sui social per il ritorno di Iachini, anche da quei calciatori scontenti ad inizio stagione”. In taglio basso spazio all’intervista a Domenico Morfeo: “Mi dispiace per Prandelli, è sempre stato leale. Per fare quel tipo di scelta c’è sempre qualcosa sotto”. A pagina 11: “E Callejon ora spera di lasciare la panchina e trovare più spazio”. Sommario: “Da gennaio per lo spagnolo appena 45 minuti giocati”.