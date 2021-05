Corriere Fiorentino: Tre milioni per Vlahovic

Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura per quanto riguarda la Fiorentina è dedicata a: “I dubbi di Ringhio”. Sottotitolo: “Frenata sull’ipotesi di Gattuso alla Fiorentina: l’allenatore sta valutando anche altre destinazioni”. E ancora: “Lazio e Juventus potrebbero inserirsi e lui prende tempo”. In taglio basso: “E per Vlahovic è pronto un contratto da tre milioni”. Sottotitolo: “Ancora nessun incontro con il procuratore, ma Commisso prepara l’offerta sul rinnovo”.