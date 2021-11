Corriere Fiorentino: Un altro no del Sassuolo per Berardi

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Milenkovic, Quarta e Drago: a Empoli Italiano con i titolari”.

A pagina 14 si legge: “Ritorna la difesa”. Sommario: “Sabato per il derby di Empoli rientrano Milenkovic, Quarta e forse anche Dragowski. Probabile la presenza in tribuna di Commisso che resterà fino a Natale”. A pagina 15: “Un altro no del Sassuolo per Berardi: ‘Serve un’offerta importante’”. Sommario: “’Il d.s. Carnevali: ‘A gennaio resta con noi’. Accordo con il Lille su Ikonè”.