Corriere Fiorentino: Un Drago dalle mani d’oro

A pagina 11 del Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Il Drago dalle mani d’oro”. Sottotitolo “Il portiere viola, nonostante i tanti gol subiti, è una delle poche note positive della stagione”. E ancora: “Dragowski è in testa alla classifica di rigori parati”. In taglio basso “Coppa Italia, Primavera alla terza finale consecutiva”. Sottotitolo: “Vittoria 2-0 contro il Genoa davanti al presidente Commisso: il 28 aprlie sfida alla Lazio”.