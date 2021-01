Corriere Fiorentino: Un peso chiamato Ribery

Sul Corriere Fiorentino di questa mattina, largo spazio viene dato alla vicenda stadio della Fiorentina: “In 2 anni via al restyling del Franchi. Mi gioco la credibilità”. A pagina 3: “Il silenzio di Commisso, stretto in un vicolo cieco”. Sottotitolo: “I dubbi della Fiorentina per l’impianto che non sarà di proprietà”. A pagina 11 si passa invece alle vicende legate al campo: “Ribery è un peso?”. Sommario: “Prima la sostituzione poi le parole di Prandelli a fine partita aprono pesanti interrogativi sull’apporto che FR7 sta dando alla squadra”. In taglio basso sul mercato: “Tutto all’ultimo tuffo: ecco la strategia di Pradè“. Sottotitolo: “L’obiettivo principale rimane Papu Gomez, sempre più difficile arrivare a Caicedo“.

