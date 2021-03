Corriere Fiorentino: Vietato far scappare i talenti

In prima pagina sul Corriere Fiorentino leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola Park, i vertici dello sport italiano scrivono a Draghi”. A pagina 7, ci sono novità giudiziarie: “Tre a processo per il certificato falso di Astori”. Sottotitolo: “Le richieste della Procura nell’inchiesta bis per Galanti, il suo successore e un medico”. A pagina 8 invece sul centro sportivo leggiamo: “I vertici dello sport a Draghi: Il Viola Park va salvato”. A pagina 11 troviamo: “Gioielli altrove”. Ovvero: “Chiesa con la Juventus sta incantando tutti, ma l’obiettivo della Fiorentina ora deve essere quello di non far scappare da qui altri talenti”.