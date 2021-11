Corsi: “Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la Fiorentina, prima coi Della Valle e adesso con Barone. Zurkowski? Nel breve periodo può essere protagonista in piazze più blasonate di quella di Empoli”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervistato da Radio Toscana, ha parlato in vista del match di sabato prossimo tra la sua squadra e la Fiorentina, in programma alle 15 allo stadio Castellani: “La squadra sta bene. I ragazzi dopo l’incidente della dissenteria stanno meglio. Mercoledì si sono allenati tutti. Ci auguriamo una bella giornata di sport sabato contro il viola”.

Il numero uno azzurro continua: “La Fiorentina sta entusiasmando. Ha una bella identità, concede poco agli avversari e ha un grande allenatore che la fa esprimere al meglio. Noi dalla nostra cercheremo di sovvertire il pronostico. Saponara è un giocatore di talento. Noi lo cedemmo al Milan, ma non ha avuto continuità di rendimento nella sua carriera. Italiano a Spezia ha tirato fuori il meglio di lui e ora si sta confermando a Firenze. Per noi è motivo di orgoglio visto che è uscito dal nostro settore giovanile. Sono contento che adesso si stia esprimendo al meglio”.

Corsi ha poi aggiunto: “Noi siamo una squadra giovane che ha ampi margini di crescita. Affronteremo la gara contro la Fiorentina con il piglio giusto. Viti è un predestinato. Un fiorentino che ha deciso di venire ad Empoli. E’ un difensore forte che sta trovando una certa continuità. I rapporti con la Fiorentina erano eccellenti con i Della Valle, Corvino e Antognoni e lo sono anche ora con Pradè e Barone. C’è molta confidenza tra di noi e ci si scambia vedute a tutto tondo, in maniera amichevole”.

Infine su Zurkowski: “Lui è un ragazzo serio, professionale come tutti i polacchi. Deve avere l’ambizione di andare a giocare altrove. Nel medio-breve periodo può essere protagonista in piazze più blasonate di quella di Empoli. Facciamo fatica a vedere andare via certi giocatori come lui, ma abbiamo la consapevolezza della realtà che siamo ed è giusto che certi calciatori facciano bene qui da noi per poi volare verso grandi squadre”.