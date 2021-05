Corsi: “Accardi spero rimanga. Meglio fare il numero uno ad Empoli, piuttosto che il numero tre altrove. Dionisi? deve completarsi per andare in una squadra importante”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, fresco di promozione della sua squadra in Serie A ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, partendo da un giudizio su due giocatori della Fiorentina in prestito proprio negli azzurri: “Zurkowski e Terzic sono due ragazzi straordinari e grandi atleti, ci hanno dato una bella mano. Purtroppo a un certo punto dell’anno, ottobre-novembre, hanno avuto il Covid più altri problemi. Si devono pesare per essere protagonisti in Serie A ma sono convinto che partendo dal grande fisico che hanno, potranno arrivare. Il cuore mi direbbe di portarli in Serie A, poi c’è l’aspetto tecnico: con l’allenatore non si è parlato, prima concluderemo il campionato poi affronteremo certi argomenti”.