Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato ad Antenna 50 di Zurkowski, pallino della società azzurra: “E’ una situazione difficile, al momento non sembra che ci siano aperture e forse ci sono altre società più importanti che possono far valere la loro potenza economica”.

Ancora sul mercato, questa volta in uscita: “Se Vicario va via a gennaio? Assolutamente no, il ragazzo è di una serietà incredibile e finirà la stagione in azzurro, così come Parisi”.