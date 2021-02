Corsi: “Barone si è informato sullo stadio ad Empoli. Sarei contento se la Fiorentina facesse questo investimento”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina Primavera.

Queste le sue parole: “Come investimenti tra noi e i viola ci sono tante categorie di differenza: abbiamo ragazzi cresciuti attorno ad Empoli, con pochi acquisti da fuori. Commisso? Non l’ho visto spesso, ma col suo staff a cominciare da Barone c’è sempre stata molta cordialità. Abbiamo pure avuto modo di scherzare tra primo e secondo tempo. Ricci? Si è discusso troppo di questo ragazzo: non solo Fiorentina, ma anche altre squadre. E questo non gli ha giovato: meno si parla di lui e meglio è”.

Continua così Corsi: “Abbiamo parlato anche di infrastrutture? Con Barone siamo entrati nei dettagli del progetto stadio ad Empoli. Mi è parso piuttosto informato sul bando e sui costi degli stadi fatti altrove. Se la Fiorentina facesse questo investimento, sarei contento. Da parte nostra dobbiamo quantificare l’investimento, perché i numeri sono diversi rispetto a tre anni fa. L’impegno a livello economico mi scadenza, tra qualche settimana dovrei ricevere risposte dal punto di vista finanziario. Sono anche tifoso della Fiorentina, dunque mi farebbe piacere”.