Corsi: “Siamo alle prese con la dissenteria, il problema non è la partita con la Fiorentina ma capire come stanno i nostri giocatori. Ho visto Pradè e Barone e…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo il ko contro l’Hellas Verona e in vista dell’importante sfida interna contro la Fiorentina prevista per sabato prossimo: “Da ieri sera ci girano, ma bisogna voltare pagina e prendere il meglio. Sarebbe stato un premio fantastico per i ragazzi e le notti insonni che hanno passato per via di una dissenteria. Avremmo potuto pure vincere… Pensiamo che sia qualcosa di alimentare, perché abbiamo circa trenta persone influenzate ma le ragazze, che non hanno mangiato nelle stesse strutture, non hanno nulla”.

Barone le ha parlato di qualche calciatore in particolare?

“Ho visto lui e Pradè, li ho salutati. Questo rapporto, quasi collaborativo, mi fa piacere. Ci consigliamo, con Joe abbiamo parlato di giocatori ma non solo in funzione di mercato, oltre che però delle varie difficoltà che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorarci tutti e lo sappiamo: la situazione oggi può sembrare positiva, ma dovremo non perdere equilibrio ed energie anche se arrivassero risultati negativi”.