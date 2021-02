Corsi: “Firenze è un ambiente particolare, stare nella parte destra della classifica provoca polemiche. Sarri ha la voglia di un quarantenne, vi dico il suo miglior pregio”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha detto la sua sulle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Siamo una situazione particolare, in cui hanno molta importanza le motivazioni. La nostra società viene considerata un trampolino di lancio per i giocatori che arrivano qua. Come si fa a scegliere sempre l’allenatore giusto? E’ una cultura che ho ereditato, dall’Empoli sono passati tanti bravi allenatori. La situazione è particolare: non si chiede ai giocatori di gestire importanti come Ribery o Chiesa, che sono anni che deve andare via dalla Fiorentina. A Firenze c’è un ambiente particolare e stare nella parte destra classifica provoca rumore e polemiche: oggi il campionato italiano è molto difficile, sembra la Champions League. La società viola l’ha fatta per diversi anni, ma a quel tempo forse non si era in grado di apprezzare”.

Continua così Corsi: “Fiorentina-Sarri ipotesi possibile? Maurizio è un grande allenatore che ha avuto le difficoltà di allenare in piazze difficili. Il suo miglior pregio è quello di avere il fuoco dentro: finché metterà in campo questo, potrà risultare decisivo per le sorti della squadra. Comincia ad avere una certa età, ma ha la voglia di un quarantenne. Vlahovic? Bel giocatore, l’arrivo di Prandelli lo ha aiutato ed è stato messo nelle condizioni di poter risultare decisivo. Terzic e Zurkowski? Sono due giocatori da Serie A, in prospettiva non gli manca niente. Ma proprio come Vlahovic, deve essere aiutato dagli allenatori: entrambi sono al 60% delle loro potenzialità. La Fiorentina ad Empoli? Ne abbiamo parlato, gli ho fatto una battuta dicendogli che fare un regalo ai tifosi viola e farli venire qui da noi non li farebbe contentissimi”.