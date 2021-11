Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, si appresta a vivere il derby con la Fiorentina.

Una battuta sull’argomento, l’ha rilasciata al Corriere Fiorentino: “Bisogna prenderlo come una festa, al di là del risultato che è importante ma a volte scontato. Però nello scontato ci sta anche la sorpresa”.

E aggiunge anche: “Mi ricordo i tempi in cui molti empolesi, me compreso, andavano allo stadio a Firenze a seguire la Fiorentina e sentivano l’Empoli alla radio. Io andavo in Maratona”.