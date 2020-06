Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Punto Nuovo del settore giovanile della società azzurra paragonandolo con quello della Fiorentina: “Siamo al trentesimo posto in Europa, con giocatori che vengono dal settore giovanile e giocano in Serie A. Ci sono tante società che sono dietro a noi, davanti a noi solo Inter e Atalanta, non ci sono Torino o Fiorentina”

