Corsi: “Il paragone con la Fiorentina non regge. Loro devono giocare per le coppe, noi per la salvezza. Ma i nostri tifosi…”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Sky Sport al termine della vittoria della sua squadra sull’Inter. Incalzato sulla Fiorentina, sentite cosa ha risposto:

“La Fiorentina deve fare un campionato per entrare nelle coppe, noi per non retrocedere. Quindi il paragone non regge. Ma sicuramente stasera i nostri tifosi ci faranno un bel ricamo sul fatto di essere sopra alla Fiorentina”.

E poi sul match winner Baldanzi: “Vorrei sottolineare che il gol vittoria l’ha fatto un ragazzo del nostro settore giovanile, che ha vinto lo scudetto due anni fa. Andrà in un grande club, ma ad oggi conta che sia con noi e faccia bene”.