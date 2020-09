Corsi imita Commisso

L’Empoli con Ricci fa come la Fiorentina con Chiesa

Fabrizio Corsi come Rocco Commisso, l’Empoli come la Fiorentina. I due club non intendono arretrare di un centimetro per i rispettivi gioielli. E così, se i viola continuano a chiedere 70 milioni di euro per Chiesa, gli azzurri di milioni ne vogliono 15 per il centrocampista classe 2001, Ricci. E se quell’offerta non arriverà da parte dei pretendenti (Fiorentina, Parma e Sassuolo in Italia), il giocatore resterà ancora dove si trova attualmente. Per questo, ora dopo ora, la sensazione è quella che vi sarà la riconferma.