Corsi: “Ora è cambiata la storia, il girone d’andata è stato decisamente migliore. E contro la Fiorentina…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato al Pentasport in vista della sfida contro la Fiorentina e non solo: “Il calcio italiano è sicuramente inceppato in un fallimento. In generale, gli stadi sembrano indietro di 30 anni rispetto al resto del mondo e il merchandising è molto trascurato… Fondi stranieri che vogliono comprare l’Empoli? No, direi di no”.

A proposito di Andreazzoli: “È nel podio dei tecnici migliori che ho avuto? Al momento è una garanzia, nonostante i risultati fatichino ad arrivare. Giochiamo a calcio e migliorano i giovani che abbiamo. Oggi ho visto un allenamento, ogni volta che mi soffermo a guardare sono proprio contento”.

Sul momento di forma dell’Empoli: “Nel calcio c’è una certa casualità; nel girone d’andata siamo partiti fortissimo, ci è andata anche bene contro Juventus, Napoli, Fiorentina e Sassuolo, mentre al ritorno direi che la rotta è sicuramente cambiata. Contro la viola potevamo subire lo 0-2, per mezz’ora siamo stati in balia dell’avversario, poi siamo usciti fuori e abbiamo vinto anche con una sana dose di fortuna”.