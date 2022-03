Corsi: “Per l’Empoli è un onore giocare contro la Fiorentina, il club viola è da sempre un punto di riferimento”

E’ cominciata quest’oggi la settimana che porta al derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Franchi. Fabrizio Corsi, presidente della società azzurro, ha parlato al Corriere Fiorentino della partita.

“Per noi è un evento giocare a Firenze. Anzi, direi un onore, visto chi siamo e che abbiamo da sempre la Fiorentina come riferimento. Record di due vittorie in un anno con i viola? Quello che più conta per noi sono i punti salvezza in palio, a Firenze sarà difficile, ma nulla è impossibile nella vita e nello sport…”.