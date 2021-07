Corsi: “Ricci e Bajrami alla Fiorentina? Al momento no. Per Zurkowski l’Empoli è un’opportunità”

A Radio Bruno ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenendo sul ritorno in azzurro di Zurkowski dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Szymon è un ragazzo che ci piace e che vuole tornare da noi. Ha bisogno di maturare ancora, ma per lui l’Empoli è un’opportunità. Ricci e Bajrami alla Fiorentina? Al momento no. Bajrami ce lo ha chiesto una squadra che gioca la Champions League. C’è stata un’offerta viola per Ricci in passato ma Andreazzoli lo può valorizzare moltissimo”.