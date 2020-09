Corsi: “Ricci non è una priorità per i grandi club, può restare all’Empoli. Tra due anni può fare il titolare alla Juventus”

Il presidente dell‘Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro di Samuele Ricci, centrocampista nel mirino della Fiorentina, a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Non credo che al momento sia una priorità per i grandi club. E’ considerato un calciatore di gran prospettiva: è un investimento per il futuro. Samuele deve completarsi sotto diversi punti di vista: per lui credo sia meglio un altro anno all’Empoli. Tonali? E’ un giocatore forte, ma non vedo grandissimi margini di crescita. Ricci invece, probabilmente perché lo vedo quotidianamente, credo che tra uno o due anni possa fare il titolare alla Juventus, magari dopo una stagione al Sassuolo. Al momento non siamo orientati a cederlo e non abbiamo nemmeno la necessità di farlo“.