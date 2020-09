Corsi: “Ricci più forte di Tonali. La Fiorentina si percepisce che può essere interessata, ma…”

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Bruno parlando di Samuele Ricci: “Per me è più forte di Tonali. Sarà che son di parte e lo conosco da quando ha dieci anni, ma se Tonali è già formato Ricci può ancora crescere tanto”.

E sui rapporti con la Fiorentina: “Con la Fiorentina c’è un rapporto cordiale, come c’è sempre stato. C’era sintonia anche con Corvino. Magari non abbiamo approfondito su Ricci, però si percepisce che è interessata. Come altre società. Per noi, quando si fa la squadra ci si mette Ricci. Se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile, prenderemo un altro giocatore.

E ancora: “Bennacer la Fiorentina lo trattava per 10 milioni, ora vale 50.