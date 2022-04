Corsi se la prende con Rocchi: Le concitate proteste del presidente dell’Empoli in tribuna. FOTO

Subito dopo l’espulsione di Luperto e subito prima della rete, decisiva per la vittoria della Fiorentina, di Gonzalez, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è stato protagonista di un minishow in tribuna d’onore.

Il numero uno empolese si è avvicinato al designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, per protestare in maniera vibrante per il cartellino rosso rifilato al difensore azzurro. Per diversi secondi, Corsi si è trattenuto sulle scalette del Franchi. Tutto questo prima di vedere Gonzalez girare in porta il pallone che ha condannato la sua squadra.

Tutto finito lì? Non proprio. Dopo la rete ha battuto le mani ironicamente, gridando “bravi”, all’indirizzo della squadra arbitrale e, probabilmente, anche verso lo stesso Rocchi.