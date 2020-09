Corsi: “Se Ricci parte? Lo vedo con l’idea di restare a Empoli. Non credo a investimenti importanti su di lui ora”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di Ricci a Tmw, centrocampista seguito dalla Fiorentina: “È un calciatore fondamentale nella nostra impostazione. Se poi viene fuori qualcosa di più concreto degli apprezzamenti. vedremo. Oggi lo vediamo protagonista con l’idea che resti da noi. Se qualcuno può comprarlo e lasciarcelo in prestito? Non ci credo. Il mercato dura fino al 5 ottobre. Al momento attuale mi sento di dire che resterà con noi. Non è un mercato che lascia spazio a molti investimenti. Ricci è un 2001, ha appena diciannove anni. Ha margini di crescita importanti, il percorso di completamento è piuttosto ampio e può passare da un’esperienza importante con noi da titolare”.

0 0 vote Article Rating