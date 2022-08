Corsi: “Siamo stati eroici”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, commentando il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Fiorentina, non ha risparmiato aggettivi roboanti a beneficio dei propri giocatori.

“Siamo stati eroici” questo il suo messaggio arrivato nello spogliatoio azzurro, anche perché, a detta del presidente, non era facile per l’Empoli riuscire a portare a casa un punto giocando per mezz’ora in dieci contro undici e nel finale addirittura in nove.

Per i viola invece si è trattata di un’occasione persa.