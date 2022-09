Corsi: “Sono umanamente dispiaciuto per quello che è successo con Zurkowski. Ci abbiamo provato fino all’ultimo”

A La Nazione ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, parlando della trattativa con la Fiorentina, poi saltata, per Zurkowski. Queste le sue parole sulla vicenda:

“Abbiamo provato fino all’ultimo a prendere Zurkowski, ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti. Ci siamo rimasti male, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni, a volte mi sembra che si perdano energie per niente. Il discorso va oltre l’apporto tecnico, perchè io dico sempre che i giocatori non finiscono mai. Però si: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ora voltiamo pagina perchè i ragazzi che abbiamo sono tutti accompagnati da ottimi giudizi”.